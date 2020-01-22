Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 24 yerleşim biriminin yolu kapandı.



İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yüzünden Gerger ve Sincik ilçelerinde 7 köy ve 17 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.



Erdoğan, 40 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.