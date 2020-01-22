Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

7 saat önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 24 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 24 yerleşim biriminin yolu kapandı.


İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yüzünden Gerger ve Sincik ilçelerinde 7 köy ve 17 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.


Erdoğan, 40 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Mehmet Can, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı
Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi Şehit cenazesinde askerlere montlarını giydiren çocuklardan biri o anları anlattı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 17:43:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]