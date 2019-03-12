Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 26 Okula Eğitim Materyali

Adıyaman'da 26 Okula Eğitim Materyali

43 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa ve Konya'da hazırlanan özel eğitim materyalleri, Adıyaman'da 26 özel eğitim sınıfı ve okullarına dağıtıldı.

Adıyaman'da 26 Okula Eğitim Materyali, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa ve Konya'da hazırlanan özel eğitim materyalleri, Adıyaman'da 26 özel eğitim sınıfı ve okullarına dağıtıldı.

Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, hazırlanan materyalleri özel eğitim gereksinimi duyan çocukların kullanacağını söyledi.

Özel çocukların eğitimini önemsediklerini ifade eden Alagöz, materyallerin kullanılmasının çocukların duyularının gelişimini destekleyeceğini belirterek, "Bu nedenle eğitim materyali, özel eğitim alanının olmazsa olmaz bir parçası." dedi.

Konuşmanın ardından hazırlanan materyaller, Adıyaman merkez ve ilçelerinde 26 özel eğitim sınıfı ve okullarına gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız

2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 13:50:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 26 Okula Eğitim Materyali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]