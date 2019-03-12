Adıyaman'da 26 Okula Eğitim Materyali
43 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa ve Konya'da hazırlanan özel eğitim materyalleri, Adıyaman'da 26 özel eğitim sınıfı ve okullarına dağıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa
ve Konya
'da hazırlanan özel eğitim materyalleri, Adıyaman
'da 26 özel eğitim sınıfı ve okullarına dağıtıldı.
Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz
, hazırlanan materyalleri özel eğitim gereksinimi duyan çocukların kullanacağını söyledi.
Özel çocukların eğitimini önemsediklerini ifade eden Alagöz, materyallerin kullanılmasının çocukların duyularının gelişimini destekleyeceğini belirterek, "Bu nedenle eğitim materyali, özel eğitim alanının olmazsa olmaz bir parçası." dedi.
Konuşmanın ardından hazırlanan materyaller, Adıyaman merkez ve ilçelerinde 26 özel eğitim sınıfı ve okullarına gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA
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