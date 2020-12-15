Adıyaman'da 27 araçlık "eğitim timi" öğrencilerin yanında - Son Dakika

Adıyaman'da 27 araçlık "eğitim timi" öğrencilerin yanında

15.12.2020 11:05
Adıyaman'da 27 araçlık

Adıyaman'da bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrenciler, Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan proje kapsamında hazırlanan 27 gezici mobil destek aracı sayesinde derslere katılım gösteriyor.

Adıyaman'da bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrenciler, Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan proje kapsamında hazırlanan 27 gezici mobil destek aracı sayesinde derslere katılım gösteriyor.

Özellikle köylerde yaşayan ve Eğitim Bilişim Ağına (EBA) erişemeyen öğrencilerin derslerinden geri kalmaması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda içerisinde diz üstü bilgisayar ve internet altyapısı bulunan 27 araç hazırlanarak kısa süre önce hizmete sokuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine, kentte oluşturulan 27 gezici mobil destek aracının ülke genelinde en yüksek rakamlardan biri olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimin online hale geldiğini aktaran Alagöz, "Bizim bu süreçte en çok dikkat ettiğimiz husus dezavantajlı öğrencilerimizin avantajlı hale dönüştürülmesi. Bu kapsamda 27 EBA gezici mobil aracımız mevcut. Hepsi de modem ve bilgisayar ile donatılmış durumda." dedi.

Alagöz, görevli personelin tüm öğrencilere ulaşmak için canla başla çalıştığı vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aylık hedefimiz 33 bin öğrenciye ulaşmak. Bu şekilde çalıştığımız doğrultuda müfredatımızda hiçbir eksiklik kalmayacak. Bizim amacımız öğrencilerimiz nerede olursa olsun onlara ulaşmak, onların eğitimlerini yarım bırakmamak. Her gün sabah araçlarımız hareket ederek kentin en uzak noktasında dahi öğrencilere kavuşuyor."

"Öğrencilerimiz çok mutlu oldular"

Kemerkaya Köyü Muhtarı Ebubekir Topbaş da öğrencilere sağlanan destekten memnun olduklarını anlatarak, "Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Araçlar her gün geliyorlar. Öğrenciler sağlanan destek sayesinde derslere daha ilgili oldular. Köylüler ve muhtarlar olarak çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Eren Yoldaş ise araçlar sayesinde dersleri daha kolay takip ettiğini anlatarak, "Herkese teşekkür ediyoruz. Ödevlerimizi artık daha kolay ve rahat yapıyoruz." dedi.

Gezici araştırma, Adıyaman, Valilik, Alagöz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 27 araçlık 'eğitim timi' öğrencilerin yanında - Son Dakika


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