Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 27 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da 27 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Güven ve Huzur' uygulamasında 27 kişi yakalandı.

Adıyaman'da 27 Kişi Yakalandı, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Güven ve Huzur' uygulamasında 27 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 214 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 4 bin 18 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli şahıs ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Ayrıca uygulamalarda çeşitli markalarda 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirilerek, 1 şahsa idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

Huzur, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Güncel
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