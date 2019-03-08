Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Adıyaman'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

5 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Adıyaman'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun köyünde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan Afganistan, Bangladeş ve İran uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Üzerlerinde sahte yol izin ve sevk belgeleri ele geçirilen düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.

Düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girişini sağlayan kişiler hakkında da İl Jandarma Komutanlığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:05 Kaynak: AA

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