Adıyaman'da 29 Ekim kutlandı - Son Dakika

Adıyaman'da 29 Ekim kutlandı

29.10.2020 13:28
Adıyaman'da 29 Ekim kutlandı, System.String[]

ADIYAMAN'da Cumhuriyet'in 97'nci kuruluş yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

ADIYAMAN'da Cumhuriyet'in 97'nci kuruluş yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 97. Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.Törende vatandaşların bayramını kutlayan Vali Mahmut Çuhadar, "Bu yıl Cumhuriyet bayramını tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının gölgesinde buruk olarak kutluyoruz. İnanıyoruz ki, alacağımız tedbirlerle bu günler geçecek ve bizler, sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelerek, coşkuyla kutlayacağımız nice Cumhuriyet bayramlarında buluşacağız" dedi. Kutlamalar, öğrencilerin şiir okuması ve geçit töreni ile son buldu.

Adıyaman'da 29 Ekim kutlandı
Adıyaman'da 29 Ekim kutlandı
Adıyaman'da 29 Ekim kutlandı
Adıyaman'da 29 Ekim kutlandı
Adıyaman'da 29 Ekim kutlandı
Adıyaman'da 29 Ekim kutlandı
Adıyaman'da 29 Ekim kutlandı

Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet, Adıyaman, Hükümet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 29 Ekim kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

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