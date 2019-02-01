Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem

Adıyaman'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem

58 dakika önce

Adıyaman'da 3.1 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

Adıyaman'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Adıyaman'da 3.1 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.59'da merkez üssü Adıyaman merkeze bağlı Lokman köyü olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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