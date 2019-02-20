Adıyaman'da 3.3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünden deprem meydana geldi.
Adıyaman
'da 3.3 büyüklüğünden deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 16.56'da merkez üssü Adıyaman'ın Samsat
ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.59 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:49 Kaynak: İHA
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