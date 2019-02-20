Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Adıyaman'da 3.3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

Adıyaman'da 3.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 16.56'da merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.59 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:49 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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