Adıyaman'da 3 aydaki uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 ayda uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına yönelik düzenlenen 130 operasyonda 150 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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