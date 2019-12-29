Adıyaman'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

ADIYAMAN'DA meydana gelen 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı.İlk kaza, Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. amet Kizilet (17) idaresindeki 02 BB 852 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Kizilet'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Kizilet, çağıılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. urgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen ikinci kazada ise Musa Akça idaresindeki 27 DB 843 plakalı otomobil ile Mustafa Karaca idaresindeki 06 DH 3437 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Fatma(58) ve Özlem(44) Akça yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldü.

Son kaza ise akşam saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Erhan Çoşkun'un kullandığı 46 AAA 851 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ekrem ve Erhan Çoşkun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla tedavisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.