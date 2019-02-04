Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 3 Fetö Şüphelisi Tutuklandı

Adıyaman'da 3 Fetö Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

ADIYAMAN'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da 3 Fetö Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
ADIYAMAN'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüphelinin Edirne, Şanlıurfa ve Gaziantep'te olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hakkında 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Tut eski ilçe Milli Eğitim Müdürü G.D.'yi yurt dışına kaçmak isterken Meriç Nehri'nde yakaladı. Hakkında yakalama kararı bulunan F.D. Şanlıurfa, E.Ö. ise Gaziantep'te yakalandı. Adıyaman'a getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:08 Kaynak: DHA

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