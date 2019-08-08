Adıyaman'da 3 ilçenin kaymakamı değişti

2019 yılı Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi ile Adıyaman
'ın Besni
, Gölbaşı
ve Kahta
Kaymakamları değişti.
Kararname kapsamında alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değişti.
Adıyaman'da Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, mülkiye müfettişliğine, Besni Kaymakamlığına ise Ardahan Çıldır
Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu atandı.
Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya Manisa Demirci
Kaymakamlığına, Ankara Çamlıdere
Kaymakamı Mutlu Köksal atandı.
Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi
Kaya ise Trabzon Sürmene
Kaymakamlığın, Erzurum
Vali Yardımcısı Saadettin Doğan Kahta Kaymakamlığına atandı.
Adıyaman Valiliği Hukuk Müşavirliğine ise Diyarbakır Hazro
Kaymakamı Yusuf İşman Diktaş atandı. - ADIYAMAN