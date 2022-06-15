Adıyaman'da 3. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Adıyaman'da 3 katlı evlerinin penceresinden aşağıya düşen genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Miraç Narin (17), 3 katlı evlerinin penceresinden dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır şekilde yaralanan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatma Miraç Narin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)