Adıyaman'da, 3 okul deprem riskine karşı tahliye edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da, 3 okul deprem riskine karşı tahliye edildi

6 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde depreme karşı riskli olan 3 okul tahliye edildi.

Adıyaman'da, 3 okul deprem riskine karşı tahliye edildi, System.String[]

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde depreme karşı riskli olan 3 okul tahliye edildi.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından ilçede bulunan 3 okul binalarının risk oluştura bileceği tespit edildi. Depreminin ardından Çelikhan ilçesinde sürdürülen incelemeler sonucu Fatih İlkokulu, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet ilkokulu binalarının riskli bulundu. Riskli bulunan okul tahliye edilerek kapatılırken 3 okulda öğrencileri sağlam olan okullara nakil edildi. - ADIYAMAN

Çelikhan, Adıyaman, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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