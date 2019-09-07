Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 3 şahısta uyuşturucu yakaladı
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Adıyaman'da 3 şahısta uyuşturucu yakaladı

1 saat önce

Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da 3 şahısta uyuşturucu yakaladı, System.String[]

Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan akua park yakınlarında jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği Z.A., Y.A., ve Y.E., isimli 3 kişi durdurularak arandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet kağıt parçası içerisinde 10 gram toz ve kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerince uyuşturucu maddesine el konulurken 3 şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Fatih Mahallesi, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:21 Kaynak: İHA
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