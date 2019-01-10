Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 3 Tefeci Tutuklandı

Adıyaman'da 3 Tefeci Tutuklandı

2 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele ekipleri tarafından tefecilik suçundan gözaltına alının 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da 3 Tefeci Tutuklandı, System.String[]
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele ekipleri tarafından tefecilik suçundan gözaltına alının 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kardeş olan İ.H.D., M.C.D. ve O.G.D. isimli şahısların tefecilik yaptığına dair bilgi elde edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 şahsın da kişilere faiz karşılığında para verdikleri, karşılığında yüksek meblağlarda senet imzalattırdıkları, sonrasında bu senetleri icraya verdikleri, kişinin parayı ödememesi durumunda silahla tehdit ettikleri yönünde deliller elde edildi. Bunun üzerine polis, 3 şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte silah ve senetler ele geçirildi.

Şahıslar emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa
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