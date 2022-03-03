Adıyaman'da 3 ton kaçak hayvansal yağ ele geçirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da 3 ton kaçak hayvansal yağ ele geçirildi

03.03.2022 12:53
Adıyaman'da 3 ton kaçak hayvansal yağ ele geçirildi

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 3 ton 400 kilo kaçak hayvansal yağ ele geçirildi.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 3 ton 400 kilo kaçak hayvansal yağ ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı'na kaçak olarak getirilen gıda maddelerinin ilçelere ve çevre illere sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Gölbaşı-Pazarcık kara yolunda durdurdukları M.G. yönetimindeki kamyonda arama yaptı. Aramada, 3 ton 400 kilogram kaçak hayvansal yağ ele geçirildi. Kaçak yağlara el konulurken, sürücü M.G. gözaltına aldı.


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İl Jandarma Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 3 ton kaçak hayvansal yağ ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da 3 ton kaçak hayvansal yağ ele geçirildi - Son Dakika
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