Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince sabah saatlerinde kent merkezinde 3 farklı adrese yaptıkları operasyonda 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karapınar Mahallesinde 1 adres, Yunus Emre Mahallesinde 1 adres ve Yeni Mahallede 1 adres olmak üzere toplam 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yaprak tütünlerin kıyıldığı atölyelere yapılan operasyonlar çerçevesinde 3 ton kıyılmış Adıyaman tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonlara vatandaşlar tepki gösterirken konuyla ilgili ele geçirilen tütünler kamyonete yüklenerek emniyete götürüldü. Polis ekipleri gözaltına alarak ifade için emniyete götürdükleri 3 kişi hakkında işlem başlattığı aynı zamanda kişi başı 20 bin TL idari para cezasının da uygulandığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da 3 ton kıyılmış tütüne el konuldu - Son Dakika