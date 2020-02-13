Adıyaman'da 3 yıl sonra yağan kar eğlencesi - Son Dakika

Adıyaman'da 3 yıl sonra yağan kar eğlencesi
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ADIYAMAN'da, 3 yıl aradan sonra yağan kar yüzleri güldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, 3 yıl aradan sonra yağan kar yüzleri güldürdü. Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte okullar tatil oldu. Çocuklar ve gençler parklara akın ederek karın keyfini çıkarttı. Parklara akın eden bazı vatandaşlar ise kardan adam yaptı. 3 yılın ardından ilk defa karla buluşan Adıyamanlılar kar topu oynayarak hasret giderdi.
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