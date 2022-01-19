Adıyaman'da 319 köy 478 mezraya ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kar ve tipi Adıyaman'da ulaşımı durma noktasına getirdi. Kent genelinde 391 köy, 478 mezra ulaşıma kapandı.

Kar kent merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman merkezde 120 köy 110 mezra, Besni ilçesinde 58 köy45 mezra, Çelikhan ilçesinde 20 köy 28 mezra, Gerger ilçesinde 40 köy 85 mezra, Gölbaşı ilçesinde 21 köy 28 mezra, Kahta ilçesinde 90 köy 98 mezra, Samsat ilçesinde 11 köy 20 mezra, Sincik ilçesinde 22 köy 58 mezra, Tut ilçesinde 14 köy 6 mezra olmak üzere toplam 391 köy 478 mezra da ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN