Adıyaman'da 327 polis uygulamaya katıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 327 polis uygulamaya katıldı

04.06.2022 17:25
Adıyaman'da 327 polis uygulamaya katıldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak, Adıyaman'da da 47 ekip ve 327 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 2 bin723 şahıs, 984 araç, 51 umuma açık yer kontrol edildi. Kontroller sonucunda; 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 araçta 35 kilo yasak avlanan balık ele geçirilerek Su Ürünleri Kanuna Muhalefetten idari para cezası uygulandı. 34 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanmış ve 2 araç trafikten men edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 327 polis uygulamaya katıldı
Adıyaman'da 327 polis uygulamaya katıldı

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Tragger, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 327 polis uygulamaya katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 327 polis uygulamaya katıldı - Son Dakika
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