Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak, Adıyaman'da da 47 ekip ve 327 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Tragger, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da 327 polis uygulamaya katıldı - Son Dakika

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