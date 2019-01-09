Adıyaman'da 350 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor

Adıyaman
'da kar yağışı nedeniyle 350 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kar
yağışının etkili olduğu Adıyaman'da rakımı yüksek yerleşim bölgelerinde hayat olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle Adıyaman genelinde 140 köy, 210 mezra olmak üzere toplam 350 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman merkezde 35 köy ve bağlı 34 mezra, Besni
ilçesinde 6 köy ve bağlı 4 mezra, Çelikhan
ilçesinde 20 köy ve bağlı 31 mezra, Gerger
ilçesinde 36 köy ve bağlı 70 mezra, Gölbaşı
ilçesinde 20 köy ve bağlı 21 mezra, Kahta
ilçesinde 6 köy ve bağlı 13 mezra, Sincik
ilçesinde 15 köy ve bağlı 36 mezra, Tut
ilçesinde 2 köyş ve bağlı 1 mezra olmak üzere toplam 140 köy ve 210 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Köy yollarının yanı sıra Sincik- Malatya
, Adıyaman Çelikhan-Malatya karayolunun da ulaşıma kapalı olduğu, kapalı olan tüm yolların açılması için Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - ADIYAMAN