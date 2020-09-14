Adıyaman'da, 38 adres karantina altına alındı - Son Dakika

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi