Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 38 İlkokul Öğrencisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Götürüldü

Adıyaman'da 38 İlkokul Öğrencisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Götürüldü

12 saat önce

ADIYAMAN Şehit Cem Özgül İlkokulu 1'inci sınıfta eğitim gören 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Adıyaman'da 38 İlkokul Öğrencisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Götürüldü, System.String[]
ADIYAMAN Şehit Cem Özgül İlkokulu 1'inci sınıfta eğitim gören 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yerli Malı Haftası nedeniyle etkinlik düzenlenen okulda öğrenciler; mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine bavşvurdu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 38 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Öğrenciler tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:00 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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