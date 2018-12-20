Adıyaman'da 38 İlkokul Öğrencisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Götürüldü
12 saat önce
ADIYAMAN Şehit Cem Özgül İlkokulu 1'inci sınıfta eğitim gören 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
ADIYAMAN Şehit Cem Özgül İlkokulu 1'inci sınıfta eğitim gören 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yerli Malı
Haftası nedeniyle etkinlik düzenlenen okulda öğrenciler; mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine bavşvurdu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 38 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.
Öğrenciler tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:00 Kaynak: DHA
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