Adıyaman'da 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman'da 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Adıyaman'da 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Adıyaman'da 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Adıyaman'da 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 39 öğrenci, öğle arasında dışarıdan tavuk döner yedi.

Bir süre sonra bulantı, karın ağrısı ve baş dönmesi hissi yaşayan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul Müdürü Mehmet Kuruş, AA muhabirine, öğrencilerin okul dışarısında bulunan bir lokantadan sipariş verdiği tavuk döneri yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Kuruş, öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu ve en kısa sürede taburcu edilmelerini beklediklerini kaydetti.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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