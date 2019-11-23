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Adıyaman'da 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
6 saat önce
ADIYAMAN'da polisin düzenlediği operasyonda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:36 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da polisin düzenlediği operasyonda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, plakası belirlenen kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramalarda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, kamyonet sürücüsü Ü.K gözaltına alındı.
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