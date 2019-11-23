Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

ADIYAMAN'da polisin düzenlediği operasyonda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

ADIYAMAN'da polisin düzenlediği operasyonda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, plakası belirlenen kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramalarda 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, kamyonet sürücüsü Ü.K gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:36 Kaynak: DHA
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