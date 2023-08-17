Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Son Güncelleme: 17.08.2023 19:07

Adıyaman'da saat 18.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar parklarda ve sokaklarda bekliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

ADIYAMAN 4.1 İLE SALLANDI

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 18.25'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin yerin 5.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Kandilli, depremin yerin 4.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ifade etti.

Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Öte yandan deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sokaklarda ve parklarda bekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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