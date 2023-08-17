Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

ADIYAMAN 4.1 İLE SALLANDI

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 18.25'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin yerin 5.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Kandilli, depremin yerin 4.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ifade etti.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Öte yandan deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sokaklarda ve parklarda bekledi.