Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 18.25'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin yerin 5.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Kandilli, depremin yerin 4.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ifade etti.
Öte yandan deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sokaklarda ve parklarda bekledi.
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