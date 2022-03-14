ADIYAMAN'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ - Son Dakika

ADIYAMAN'da, saat 15.38'de, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, sarsıntı Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.38'deki deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. (DHA)