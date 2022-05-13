Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

13.05.2022 20:02

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 19.23'te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman ve Malatya illerinde ve ilçelerinde hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

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Adıyaman, Deprem, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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