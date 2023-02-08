Adıyaman'da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı

08.02.2023 21:08

Adıyaman'da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşları 2-16 arasında 4 çocuk depremden 64 saat sonra enkaz altından sağ çıkartıldı.

Adıyaman'da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşları 2-16 arasında 4 çocuk depremden 64 saat sonra enkaz altından sağ çıkartıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde çöken 5 katlı binanın enkazında kalan aynı aileden 4 çocuk AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan ikinci olarak çıkartılan çocuklardan ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki çocuğunun ilk sözleri "annem nerde" diye feryat etmesi oldu. Peş peşe sağ olarak çıkartılan çocukları ekipler sevince boğdu. 16 yaşlarındaki İlay'da ise bulunduğu yerden yarı baygın olarak kurtarıldı. Sağ olarak kurtarılan çocuklar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Adıyaman, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı - Son Dakika
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