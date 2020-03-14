Adıyaman'da 4 gün önce kaybolan engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Adıyaman'da 4 gün önce kaybolan engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Adıyaman'da dört gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:30 Kaynak: AA
Adıyaman'da dört gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden dört gün önce ayrılan Taceddin Taşdak'ın (32) bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince, Göksu Çayı çevresinde dedektör köpekle arama yapılıyor.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler de Göksu Çayı'nda arama çalışmalarına devam ediyor.
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