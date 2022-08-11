Adıyaman'da 14 yaşındaki çocuktan 4 gündür haber alınamıyor

Adıyaman'da, 4 gündür kendisinden haber alınamayan çocuk her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki Sami Özdemir, 4 gün önce evden ayrılarak dışarı çıktı. Bir daha eve geri dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Sami Özdemir'in hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

14 yaşındaki çocuğun bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Zeki ve Songül Özdemir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Sami Özdemir'in görülmesi veya yerinin bilinmesi halinde polise bilgi verilmesi istendi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN