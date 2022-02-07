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Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

07.02.2022 20:43
Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

ADIYAMAN'da, 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan bina sakinleri itfaiyenin merdivenli aracıyla tahliye edildi.

ADIYAMAN'da, 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan bina sakinleri itfaiyenin merdivenli aracıyla tahliye edildi. Yangın itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Akşam Bahçelievler Mahallesi'nde Ahmet Giçi'ye ait 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekipler yangına müdahale ederken, balkona çıkan bina sakinleri de itfaiyenin merdivenli aracıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişiye ambulanslarla götürüldükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oksijen takviyesi yapıldı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

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Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da 4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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