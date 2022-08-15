Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatın 2.katından dengesini kaybederek aşağıya düşen M.Ç (60), yaralandı. M.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İkinci kattan düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.