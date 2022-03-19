Adıyaman'da 4 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da 4 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine giden Haydar Hazar (40), 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Ayağından ve kolundan yaralanan Hazar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hazar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haydar Hazar, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, eve giderken sokakta 8 köpek gördüğünü, bunlardan 4'ünün kendisine saldırdığını belirterek "Beni yere devirdiler boğuştuk ve taş atarak kaçmalarını sağladım. Sağ bacağım ve sol kolumdan yaralandım. Sokak köpeklerinin kontrol altında tutulmasını istiyorum." dedi.

Öte yandan, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sokak köpeklerini yakalayarak barınağa götürdü.