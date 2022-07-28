Adıyaman merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde ilerleyen elektrikli bisikletin üzerindeki manzarayı görenler gözlerine inanamadı. Sürücünün dışında diğerlerinin 7 ila 12 yaş arasında olduğu tahmin edilen çocuklar birbirlerine sımsıkı sarılarak yolculuk yaptı. Bu tehlikeli yolculukta sürücü, çocuklardan 2'sini önüne, 2'sini arkasına alarak ilerledi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da tehlikeli yolculuk - Son Dakika

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