4'üncü kattan düşen engelli, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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4'üncü kattan düşen engelli, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

04.09.2022 12:29
4'üncü kattan düşen engelli, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

ADIYAMAN'da, 4'üncü kattan düşen zihinsel engelli Evren Akan (44), 14 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ADIYAMAN'da, 4'üncü kattan düşen zihinsel engelli Evren Akan (44), 14 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 21 Ağustos'ta Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin penceresinden sokağı izleyen Evren Akan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Evren Akan'ı, görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akan'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akan, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Evren Akan'ın cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından defin edilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


- Adıyaman
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Kaynak: DHA

Adıyaman, Evren, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4'üncü kattan düşen engelli, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4'üncü kattan düşen engelli, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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