Adıyaman'da 40 milyon yıllık tek hücreli deniz fosilleri bulundu - Son Dakika

ADIYAMAN'da, 40 milyon yıllık olduğu belirlenen hücreli deniz canlısı olan 4 fosil bulundu.

Bölükyayla köyünde oturan Gülcan Öztürk (21), kırsal alanda dolaşırken yerde 4 farklı taş çeşidine rastladı. Öztürk, internetten araştırarak taşların fosil olduğunu anlayınca, Müze Müdürlüğüne başvurdu. Fosilleri Müze Müdürlüğü'ne teslim eden Öztürk, "Farklı şekli nedeniyle taşlar dikkatimi çekti. Araştırınca fosil olduğunu fark ettim ve müzeye getirdim" dedi.Yapılan ön incelemede fosillerin tek hücreli deniz canlılarına ait olduğunun belirlendiğini ifade eden Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Ekiplerimizin, ilk incelemesinde fosillerin 40 milyon yıllık Eosen Dönemi Numilites grubuna ait tek hücreli deniz canlısı olduğunu tespit ettik. Vatandaşımıza bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.