Adıyaman'da 40 öğrenci zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 40 öğrenci zehirlendi - Son Dakika

Adıyaman'da 40 öğrenci zehirlendi

6 saat önce

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da 40 öğrenci zehirlendi, System.String[]

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaklaşık 40 öğrenci, dışarıdan sipariş verdikleri yemeği yedi. Öğrenciler mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayınca okul idaresi, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edilerek öğrencilere ilk müdahale yapıldı. Okulda ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve il merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - ADIYAMAN

Organize Sanayi Bölgesi, Mimar Sinan, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:59 Kaynak: İHA
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