Adıyaman'da 40 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 40 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman'da 40 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

ADIYAMAN'da 40 lise öğrenci, yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Adıyaman'da 40 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

ADIYAMAN'da 40 lise öğrenci, yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle arasında dışarıdan yemek yedi. Bir süre sonra öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülmeye başlandı. Öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 40 öğrenci, okula çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Öğrencilerin neden zehirlendiklerinin tespiti için çalışma başladı.


Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:46 Kaynak: DHA
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