Adıyaman'da 40 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Öğrencilerin neden zehirlendiklerinin tespiti için çalışma başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

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