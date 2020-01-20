Adıyaman'da 45 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

Adıyaman'da 45 köy yolu kardan kapandı
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ADIYAMAN'da, kar yağışı nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, kar yağışı nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, karla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Kentte dün geceden beri etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 17, Çelikhan'a bağlı 11, Kahta'ya bağlı 2, Gerger'e bağlı 4 ve Sincik'e bağlı 11 olmak üzere 45 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare'ye bağlı 20 kişilik ekip, iş makineleri ve kar küreyici araçlarla yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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