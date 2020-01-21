Adıyaman'da 46 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

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Adıyaman'da 46 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
12 dakika önce
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 46 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:22 Kaynak: AA
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 46 yerleşim biriminin yolu kapandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yüzünden merkez ile Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerinde 17 köy ve 29 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.
Erdoğan dozer, greyder ve kepçelerin de arasında bulunduğu 36 araçla yaklaşık 70 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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