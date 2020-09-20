Adıyaman'da 5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı ertelendi - Son Dakika

Adıyaman'da 23-27 Eylül tarihinde yapılması planlanan 5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeni ile ertelendi.

Fuarı organize eden firmadan yapılan yazılı açıklamada, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve fuar komisyonunda yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas'ın görüşleri doğrultusunda artan Kovid-19 salgınından dolayı fuarın ileri tarihe ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen fuarı organize eden Medya Trend'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, büyük bir heyecanla hazırlıklarını tamamladıkları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın firmalarının inisiyatifiyle Adıyaman halkının ve katılımcı firmaların sağlığı düşünülerek ertelendiğini kaydederek, "Belirtmek isterim ki halkımızın sağlığı tüm organizasyonlardan önde gelir. Biz fuarlarımızı vatandaşımız için yapmaktayız, dolayısıyla onları riskli ortamlardan uzak tutmak da başlıca görevlerimizdendir. İleri bir tarihe ertelediğimiz fuarımızı daha sağlıklı bir ortamda yapmak en büyük arzumuzdur. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden fuar çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.