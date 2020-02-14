Adıyaman'da 5 iş yerini soyan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi ile Atatürk Bulvarı ve Malatya Caddesi'nde bulunan 5 iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Kısa sürede 9 şüphelinin kimlikleri ile adreslerini tespit etti. Polis, şüphelileri düzenlediği operasyonla adreslerinde yakaladı. 3 tablet, 17 kilogram tütün ve 5 tesbih ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.