Adıyaman'da 5 katlı binanın teras katında çökme korkuya neden oldu
1 saat önce
ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın teras katının beton tavanı çöktü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:13 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın teras katının beton tavanı çöktü. Paniğe neden olan çökmede yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Eylül Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın teras katının beton tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada yaşayan vatandaşlar gürültü üzerine korkarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken binaya bir süre kimseyi yaklaştırmadı. Yapılan incelemede binada hasar olmadığı anlaşılınca vatandaşlar tekrar evlerine döndü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Adıyaman
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