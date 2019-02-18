Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 5 Otomobil Birbirine Girdi: 2 Yaralı

Adıyaman'da 5 Otomobil Birbirine Girdi: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, 5 otomobilin karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 5 Otomobil Birbirine Girdi: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, 5 otomobilin karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında 23 FV 307, 02 HN 578, 02 BA 048, 02 BJ 363 ve 34 BCT 273 plakalı 5 otomobil çarpıştı. Yaşanılan trafik kazasında 02 BA 048 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Doğan ile 34 BCT 273 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emral Kırıktaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:05 Kaynak: İHA

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