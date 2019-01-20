Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 5 Yaban Keçisi Soğuktan Donarak Telef Oldu

Adıyaman'da 5 Yaban Keçisi Soğuktan Donarak Telef Oldu

1 saat önce

Adıyaman'da 5 yaban keçisi soğuktan donarak telef oldu Yaban keçileri toplu halde telef olduADIYAMAN - Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Adıyaman'ın kırsal bölgelerinde yaşayan yaban keçilerinden 5'i aynı bölgede açlık ve soğuktan donarak öldü.

Adıyaman'da 5 yaban keçisi soğuktan donarak telef oldu
Yaban keçileri toplu halde telef oldu

ADIYAMAN - Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Adıyaman'ın kırsal bölgelerinde yaşayan yaban keçilerinden 5'i aynı bölgede açlık ve soğuktan donarak öldü.
Av turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Adıyaman'da yaban keçileri toplu halde telef oldu. Adıyaman'da sayıları 3 bin 250 civarında olan yaban keçileri soğuk hava ve yoğun kar yağışından dolayı yaşamlarını sürmekte güçlük çekiyor.
Adıyaman Çelikhan arasındaki Bağlıca köyü Tutdere mevkiinde birisi 2 yaşında, diğerleri ise yavru olan 5 adet yaban keçisi açlık ve soğuğa dayanamayarak öldü. Bölgede hava sıcaklığı gece eksi 10 seviyelerine kadar düşüyor. Hayvan ölümlerinin yaşandığı bölgede kar kalınlığı 1 metreyi buluyor. Yaklaşık 3 hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri açlığa dayanamadı. Açlıkla pençeleşen keçiler soğukta donarak öldü. Ölen hayvanların leşlerini ise diğer yabani hayvanlar ve sokak köpekleri parçaladı.
Bölgede bulunan maden işletmesi yetkilileri ise, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaban keçilerini korumak için sokak köpekleri maden ocağındaki barakaya kapattı.
Bağlıca Köyü sakinlerinden Ensari Uzun, 1 metrenin üzerinde kar yağdığını ve yaban keçilerinin açlıktan öldüğünü ve daha sonra ise diğer yabani hayvanların bu keçileri parçaladığını dile getirdi.
Ensari Uzun, "Ölen yaban keçilerini daha sonra yaban hayvanları parçaladı. Bizler hayvanlar aç kalmasın diye meşe ağacını kestik. Bu soruna yetkililer el atsınlar. Buraya yem bırakılarak takip edilmesini istiyoruz. Hayvanlar açlık ve soğuktan ölüyor. Şuan gördüğümüz ölen hayvan sayısı 5'tir" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Kar, Adıyaman, Yaban, 3. Sayfa
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