Adıyaman'da 5 Yaban Keçisi Soğuktan Donarak Telef Oldu
1 saat önce
Adıyaman'da 5 yaban keçisi soğuktan donarak telef oldu Yaban keçileri toplu halde telef olduADIYAMAN - Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Adıyaman'ın kırsal bölgelerinde yaşayan yaban keçilerinden 5'i aynı bölgede açlık ve soğuktan donarak öldü.
Adıyaman
'da 5 yaban keçisi soğuktan donarak telef oldu Yaban
keçileri toplu halde telef oldu
ADIYAMAN - Kar
kalınlığının 1 metreye ulaştığı Adıyaman'ın kırsal bölgelerinde yaşayan yaban keçilerinden 5'i aynı bölgede açlık ve soğuktan donarak öldü.
Av turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Adıyaman'da yaban keçileri toplu halde telef oldu. Adıyaman'da sayıları 3 bin 250 civarında olan yaban keçileri soğuk hava ve yoğun kar yağışından dolayı yaşamlarını sürmekte güçlük çekiyor.
Adıyaman Çelikhan
arasındaki Bağlıca köyü Tutdere mevkiinde birisi 2 yaşında, diğerleri ise yavru olan 5 adet yaban keçisi açlık ve soğuğa dayanamayarak öldü. Bölgede hava sıcaklığı gece eksi 10 seviyelerine kadar düşüyor. Hayvan ölümlerinin yaşandığı bölgede kar kalınlığı 1 metreyi buluyor. Yaklaşık 3 hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri açlığa dayanamadı. Açlıkla pençeleşen keçiler soğukta donarak öldü. Ölen hayvanların leşlerini ise diğer yabani hayvanlar ve sokak köpekleri parçaladı.
Bölgede bulunan maden işletmesi yetkilileri ise, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaban keçilerini korumak için sokak köpekleri maden ocağındaki barakaya kapattı.
Bağlıca Köyü sakinlerinden Ensari Uzun, 1 metrenin üzerinde kar yağdığını ve yaban keçilerinin açlıktan öldüğünü ve daha sonra ise diğer yabani hayvanların bu keçileri parçaladığını dile getirdi.
Ensari Uzun, "Ölen yaban keçilerini daha sonra yaban hayvanları parçaladı. Bizler hayvanlar aç kalmasın diye meşe ağacını kestik. Bu soruna yetkililer el atsınlar. Buraya yem bırakılarak takip edilmesini istiyoruz. Hayvanlar açlık ve soğuktan ölüyor. Şuan gördüğümüz ölen hayvan sayısı 5'tir" diye konuştu.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:20 Kaynak: İHA
Mersin Erdemli'de Çocuklara Karne Hediyesi 50 Kamyon Kar
Eşi Boşanma Davası Açan Adam İntihara Kalkıştı
Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık
Son Dakika! Afrin Şehir Merkezinde Patlama: 4 Ölü, 11 Yaralı