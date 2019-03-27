Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 50 Öğrenci Zehirlenme Belirtisi ile Hastaneye Götürüldü

Adıyaman'da 50 Öğrenci Zehirlenme Belirtisi ile Hastaneye Götürüldü

44 dakika önce

ADIYAMAN'da, okul dışındaki seyyar satıcıdan meyve alıp yiyen 50 öğrenci zehirlenme belirtileri ile hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Adıyaman'da 50 Öğrenci Zehirlenme Belirtisi ile Hastaneye Götürüldü, System.String[]
ADIYAMAN'da, okul dışındaki seyyar satıcıdan meyve alıp yiyen 50 öğrenci zehirlenme belirtileri ile hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Olay öğleden sonra İmamağa Mahallesi'nde ki Zeynep Turgut İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Okuldaki 4'üncü sınıf öğrencileri iddiaya göre, dışarıdaki seyyar satıcıdan meyve alarak yedi. Bir süre sonra öğrenciler mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerini öğretmenlerine haber verdi. Okul yönetimi ise sağlık ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 50 öğrenci acil serviste tedaviye alındı. Çocuklarının rahatsızlandıklarını duyan aileleri ise hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:28 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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