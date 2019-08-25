Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 50 ton saman kül oldu
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Adıyaman'da 50 ton saman kül oldu

22 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında kış döneminde hayvanlara verilmek için istiflenen 50 ton saman yanarak kül oldu.

Adıyaman'da 50 ton saman kül oldu, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında kış döneminde hayvanlara verilmek için istiflenen 50 ton saman yanarak kül oldu.

Dün gece ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki çiftlikte yangın çıktı. Kış döneminde hayvanların yemesi için istiflenen saman balyaları bilinmeyen nedenle alev aldı. Samanın yandığını gören çiftlik çalışanları, yangına müdahale etti. Müdahalede yetersiz kalan çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saat süren çalışma ile söndürüldü. Yangında, 50 ton saman yanarak kül oldu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yavuz Selim Mahallesi, İtfaiye, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:09 Kaynak: DHA
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