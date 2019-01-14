Adıyaman'da 50 Yerleşim Birimi ile Ulaşım Sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 50 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 50 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.



İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde 16 köy ile 34 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.



Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını kaydetti.

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