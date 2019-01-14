Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 50 Yerleşim Birimi ile Ulaşım Sağlanamıyor

Adıyaman'da 50 Yerleşim Birimi ile Ulaşım Sağlanamıyor

1 saat önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 50 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da 50 Yerleşim Birimi ile Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 50 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde 16 köy ile 34 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Mehmet Can, Kar, Adıyaman, Güncel
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